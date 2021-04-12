Журналистам британского телеканала Sky News удалось заснять Воронежской области крупный военный лагерь военнослужащих РФ.

Как сообщается, военный лагерь расположен примерно в 170 км от границы с Украиной.

Журналисты отмечают, лагерь находится на железнодорожной станции Масловка под Воронежем. Он растянулся на пару километров и упирается в жилые дома села. Дороги и поляны возле базы военных изрезаны колеями, оставленными тяжелой техникой.

«Здесь всегда была военная база, но за последние несколько недель она сильно увеличилась. Со спутника видно, что на базе находится около 500 единиц военной техники. Но нам кажется, что ее тут намного больше», — отмечает корреспондент.

Техника и военные начали прибывать под Масловку несколько недель назад, в последних числах марта.

Со спутникового снимка лагеря видны более 500 единиц военного транспорта. А солдаты используют местные спортивные площадки для тренировок.

Поскольку граница с Украиной почти в 300 километрах, странно видеть такую концентрацию военных здесь, подчеркивают журналисты.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина готова к российскому вторжению. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, а также он не исключает, что такое может произойти.

А также, 12 апреля на Донбассе в результате прицельного обстрела погиб военнослужащий ВСУ.