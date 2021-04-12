В природном заповеднике Медоборы Гусятинского районе Тернопольщины, на месте древнеславянского языческого городища-святилища Звенигород (X-XIV вв.) Активисты обнаружили следы масштабных незаконных археологических раскопок. Об этом сообщает «Збруч» со ссылкой на общественную организацию «Довольно».

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По словам главы Хмельницкого отделения организации Александра Степанюка, который и обнаружил следы нелегальных раскопок, велись они совсем недавно, после последних сильных снегопадов. Общая площадь раскопок, по словам исследователя, составляет несколько сотен квадратных метров, что указывает, что здесь работала большая бригада и не один день. «Уже на следующий день я подал заявление о совершенном преступлении в национальной полиции, — рассказал Александр Степанюк. — Правда, сомневаюсь, что преступников смогут найти, это очень проблематично. Но по крайней мере надеюсь, что будут приняты меры для предотвращения дальнейшего разграбления памятника ». Древнеславянское языческое городище-святилище Звенигород входило в Збручанского культового центра. Расположен южнее села Крутилов Гусятинского района Тернопольской области, на правом берегу реки Збруч и является одной из самых значительных археологических памятников Тернопольской области. Ранее сообщалось, что неизвестные разрушили часть раскопок в урочище Замок на территории памятника археологии национального значения Городище в Пустомытовском районе Львовской области. Также стало известно, что сегодня по факту сноса исторического здания Уткина на улице Петлюры в Киеве открыто уголовное производство.