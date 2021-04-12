13 апреля православные отмечают День Святого Ипатия Чудотворца.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, День Святого Ипатия Чудотворца по старому стилю отмечали 31 марта.

Ипатий Чудотворец Святой был епископом Гагры — города в Павлагонии (Малая Азия), одним из 18 святых отцов, которые принимали участие в Первом Вселенском Соборе в Никее. По ереказамы, возвращаясь из Собора, Ипатий стал жертвой нападения раскольников, которые забили его до смерти и бросили в болото. Смертельный удар святому нанесла женщина.

Как утверждается в переводе, после этого она сама потеряла голову и начала бить себя тем же камнем, которым убила Ипатия. Исцеление ей удалось получить, побывав на могиле святого, который был похоронен жителями Гагры.

Принято считать, что молитвы Ипатия могут спасать от бесплодия. Ему молятся с мольбами о пополнении в семействе, помощи роженицам.Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в апреле

День Святого Ипатия Чудотворца — традиции и приметы 13 апреля

13 апреля на окнах и дверях рисуют кресты, чтобы защититься от злых духов.

Не рекомендуется произносить слова «черт» и «бес».

Дождь на Ипатия — к жаркому лету, а солнечная погода — к такому же летнего сезона.

Напомним, Большой пост в этом году заканчивается 1 мая. Пасхальная неделя, что является последней неделей поста, называют страстным.

В настоящее период требования к рациону питания являются строгими. Стоит отказаться от мяса, яиц, рыбы, молочных продуктов, макарон, шоколада, белого хлеба, а также пряностей и алкоголя.