Сегодня, 12 апреля, отмечается День космонавтики. Человечество всегда интересовалось тем, что за пределами планеты Земли. Оказалось, что астронавты, несмотря на титанический труд, успевали развлекаться и шутить просто в космосе.

Об этом пишет «Народная правда» со ссылкой на «Обозреватель».

В космосе вода не течет, как на нашей планете, поэтому для утреннего умывания нужно приложить усилия. Еда не сможет упасть со стола, поэтому есть уникальная возможность пожонглировать продуктами питания. В космосе легко устроить забавные упражнения по паркуру. Через невесомость весело составлять тюки, есть, бриться.

Как ранее писала «Народная правда», старейшим жителем Земли оказался японец Масадзо Нонака, которому на данный момент 112 лет. Мужчину занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Добавим, что премьер-министр Владимир Гройсман недавно совершил визит в Канаду с целью налаживания сотрудничества в космической сфере. Интересно, что страны пытались реализовать совместный проект освоения космоса, однако коррумпированности украинских чиновников не позволила получить желаемый результат.