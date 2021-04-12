Стало известно, какой цели глава Кремля Владимир Путин хочет достичь на оккупированном Донбассе. Для ее достижения РФ может пойти тремя путями, одна из составляющих которых — наращивание интенсивности боевых действий.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины 2006-2010 годах генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает Апостроф.

«Россия хочет достичь цели. Скорее, не Россия как таковая, а Путин, который ее возглавляет и царствует уже третий десяток лет. Есть три разновидности того, что она может сделать с военной точки зрения. То есть повысить интенсивность боевых действий. Считается, что сейчас боевые действия имеют низкую интенсивность, хотя, как известно, почти каждый день мы теряем своих военных», — считает Романенко.

Он считает, что РФ и армия оккупантов могут пойти на расширение ОРДЛО или на боевые действия средней интенсивности за поставку воды в Крым.

«Второй уровень — это локальная война на уровне ведения боевых действий на Донбассе, чтобы расширить, как их пропагандисты уже сказали в Донецке, ОРДЛО до административных границ Донецкой и Луганской областей. Или, например, 14 км в Крыму от границ Крыма, как они сейчас определили, за структуру, которая остановила продвижение воды на Крым, со средней интенсивностью», — подчеркнул он.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=KXycKSrguXc&feature=emb_title&ab_channel=ApostropheTV

«Ну и для того, чтобы вести широкомасштабную войну надо сформировать группировку от 240 тысяч военных. Сейчас у них меньше — около 80 российских плюс два корпуса, но не столько, чтобы вести это. Но для того, чтобы начинать, силы есть. Поэтому в настоящее время такое состояние. Пойдут ли не пойдут — вопрос в том, как будут развиваться соответствующие действия вокруг этого. Так, как и всегда: насколько он почувствует, что есть сопротивление ему, есть отпор. Тогда он останавливается», — подытожил генерал-лейтенант.

Как мы уже рассказывали ранее, у Путина утверждают, что на территории Украины и в Черном море якобы происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО.

В то же время, безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом РФ и президента лично, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.