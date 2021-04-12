2 мая 2021 года христиане восточного обряда празднуют Воскресение Христово – Пасху, а к празднику пекут пасхальный хлеб и красят яйца.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас несколько советов, которые помогут покрасить яйца с помощью натуральных красителей.

https://www.youtube.com/watch?v=FL5nf5TiQ_s

Сперва обезжирьте яйца с помощью мыла или спирта. А после займемся окрашивание. Лучше всего красить яйца белого цвета.

https://www.youtube.com/watch?v=c1AI2QC6gz4

Желтый цвет

Желтый цвет дает куркума. Разведите несколько ложек порошка в горячей воде, покипятите несколько минут, дайте остыть, а потом отварите в нем яйца.

Розовый цвет

Сделайте свекольный сок, обязательно процедите. Для красивого оттенка оставьте яйца в свекольном соке на всю ночь.

Синий цвет

Для этого вам понадобится краснокачанная капуста. Опускаем яйца в сок на всю ночь или на несколько часов – зависит, какой оттенок хотите получить. Сок капусты готовим так: нарезаем мелко капусту, заливаем небольшим количеством воды и уксуса, ждем, пока пустит сок.

Цвет охра

Самые красивые яйца – отваренные в луковой шелухе. Яйца отвариваем в отваре шелухи, для более яркого оттенка оставляем на ночь.

https://www.youtube.com/watch?v=H24EcTQjM_E

Фиолетовый цвет

Для этого вам понадобится каркаде. Действуйте так же, как и с луковой шелухой.

https://www.youtube.com/watch?v=joYYjFTTuCQ

Зеленый цвет

Лучше всего подойдет для этой цели шпинат. Отвариваем траву около получаса, после процедить и отварить яйца. Можно оставить на несколько часов.

Ранее мы публиковали советы священника, как правильно поститься во время Страстной недели.