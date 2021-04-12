В Днепре продлили действие карантинных ограничений до 30 апреля. Решение было принято комиссией по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сегодня, 12 апреля.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба городского совета Днепра.

Так, ученики 5-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме. А младшая школа и детские сады будут работать в обычном режиме.

Также, представители местной власти порекомендовали учреждениям, в частности коммунальным, найти возможность для организации приоритетного обслуживания пожилых людей с 10:00 до 14:00.

Также в Днепре запрещена работа дискотек и ночных клубов.

Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.

При этом льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.

Как мы уже рассказывали ранее, Харьковскую область внесли в «красную» зону карантина, теперь здесь будут действовать максимальные карантинные ограничения.

Тем временем, улучшение ситуации с COVID-19 в каком-то одном регионе не означает победу над коронавирусом в целом, потому что происходит постоянная миграция людей.

Поэтому, с целью ограничить передвижение между регионами мэр Киева Виталий Кличко и призывает объявить локдаун.