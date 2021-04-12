Стало известно, какие категории украинцев, могут рассчитывать на получение карантинных 8000 гривен.

Заявки на получение помощи, напомним, нужно оформлять через приложение «Дія». Старт приема заявок назначен на 12 апреля.

Чтобы подать заявку, нужно:

авторизоваться в приложении «Дія» через BankID или ЭЦП;

в разделе «Услуги» нажать «Получить помощь» («Дія» автоматически проверит информацию о получателе);

ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).

Кто может рассчитывать на помощь — виды деятельности:

Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;

Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;

Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;

Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

Розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;

Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;

Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;

Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;

Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;

Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;

Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;

Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;

Другие виды розничной торговли вне магазинов;

Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;

Поставка готовых блюд для событий, обслуживание напитками;

Демонстрация кинофильмов;

Организация конгрессов и торговых выставок;

Театральная и концертная деятельность;

Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;

Функционирование театральных и концертных залов;

Функционирование библиотек и архивов;

Функционирование музеев;

Функционирование спортивных сооружений;

Деятельность спортивных клубов;

Деятельность фитнес-центров;

Функционирование аттракционов и тематических парков;

Организация других видов отдыха и развлечений;

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

Деятельность по обеспечению физического комфорта.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о компенсациях бизнесу и наемным работникам, зарегистрированных в регионах, в которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности.

Ранее сообщалось, что компенсация предпринимателям, которые прекратили работу из-за карантина, который вводят в «красной» зоне, будет рассчитываться в зависимости от средней зарплаты в регионе.