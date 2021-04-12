В понедельник, 12 апреля, в Чехии заканчивается режим чрезвычайной эпидемической ситуации, который длился 188 дней. Как сообщает неделю в этой стране возобновятся занятия в начальных школах, а в детские сады вернутся воспитанники старших групп. В детских дошкольных и учебных заведениях дважды в неделю будут проводиться тесты на коронавирус. Постепенное возвращение всех учеников в классы ожидается до конца текущего учебного года, если эпидемическая ситуация в стране не ухудшится. С понедельника в Чехии возобновят работу рынки сельхозпродукции, прачечные, химчистки, магазины запчастей к автомобилям и бытовой техники, канцтоваров, детской одежды и обуви. В республике пока остаются открытыми только аптеки и магазины, торгующие товарами первой необходимости. При соблюдении строгих мер санитарно-эпидемиологической безопасности библиотеки смогут принять первых читателей, исходя из расчета один человек на 15 кв. м помещения. Для посетителей откроют двери зоопарки и ботанические сады, крытые павильоны которых пока останутся закрытыми. Будет возможен осмотр вольеров и экспозиций под открытым небом. Автошколам будет разрешено приступить к проведению занятий и экзаменов на получение водительских прав. Чрезвычайный режим, в условиях которого Чехия жила также прошлогодней весной во время первой волны пандемии, обеспечил власти возможность оперативного принятия в республике жестких мер, включая комендантский час с 21:00 до 05:00 и запрет передвижения жителей между административными районами страны. Эти социальные ограничения, которые причинили гражданам наиболее значительные неудобства, перестанут действовать с отменой режима чрезвычайного положения. Между тем эпидемическая ситуация в Чехии остается одной из самых сложных в Европе. В Чехии, население которой насчитывает 10702000 граждан, с начала пандемии коронавируса заразились 1580189 жителей, из них излечились 1449 052. От осложнений после заболевания, вызываемого вирусом, в республике умерли 27 808 человек. Напомним, что в начале апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил главу министерства здравоохранения страны Яна блатных из-за отказа от закупки российской вакцины. Аренбергер стал четвертым министром здравоохранения Чехии за время пандемии коронавируса.

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