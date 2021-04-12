Вакцина CoronaVac, которую произвела китайская компания Sinovac Biotech уже начали доставлять в регионы Украины. Этой вакциной в Украине прививать только определенные группы населения.

Соответствующую информацию опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Вакцина CoronaVac получат полицейские, маломобильные группы населения, лицаа, которые за ними ухаживают, олимпийцы, паралимпийцы и люди, которые будут принимать непосредственное участие в проведении ВНО.

«Технология изготовления вакцины проста и понятна. CoronaVac — инактивированная вакцина, то есть на основе «убитого» вируса. Мы живем рядом с инактивированными вакцинами десятки лет. Самая известная всем мамам в Украине — АКДС от дифтерии, коклюша и столбняка — инактивированная», — пояснил глава Минздрава.

Напомним, первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта, в количестве 215 тысяч доз. Всего Украина должна получить почти 2 млн доз вакцины китайского производства.

Как мы уже рассказывали ранее, китайские ученые рассматривают возможность совмещения нескольких вакцин он Covid-19 из тех, что изготавливаются в стране, потому что их эффективность оказалась меньше ожидаемой.

Также напомним, Европейское агентство по лекарственным препаратам подтвердило связь между вакциной от AstraZeneca ( Vaxzevria/Covishield) и тромбозами.