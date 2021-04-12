В Минздраве рассказали украинцам, как стоит питаться в период пандемии COVID-19 — людям рекомендуют ежедневно есть как можно больше свежих продуктов и питаться сбалансированно.

Так, эксперты советуют ежедневного употреблять 4 порции фруктов, 5 порций овощей, 180 г зерна, 160 г мяса и бобовых. Рекомендуемая доза для красного мяса — 1-2 раза в неделю, а птицы — 2-3 раза.

Скажите «Нет» трансжирам. Отдавайте предпочтение фруктам, сухофруктам, орехам, вместо кондитерских изделий.

Ограничивайте потребление жирных продуктов.Старайтесь заменить животные жиры растительными, выбирайте обезжиренные молочные продукты.

Отдавайте предпочтение белому мясу и рыбе.

Уменьшите количество соли и сахара в рационе.

Когда готовите блюда, используйте меньше соли и приправ с высоким содержанием натрия (соевый соус и рыбный соус). Ежедневно ешьте до 5 г соли (примерно 1 чайная ложка), выбирайте йодированную.

Поставьте себе цель выпивать восемь стаканов воды в день.

Избегайте чрезмерного употребления кофеина, подслащенных напитков, поскольку они содержат сахар.

Готовьте пищу дома.

Чтобы снизить вероятность заражения и передачи Covid-19, по возможности питайтесь дома. Это позволит избежать лишних контактов с людьми.



В Минздраве призвали помнить, что приготовить вкусное блюдо из простых диетических продуктов возможно.

«Белое запеченное мясо, салат из свежих овощей и рыбные котлеты на пару — это лишь небольшая часть из большого перечня блюд. Придерживайтесь рекомендаций ВОЗ по питанию во время пандемии и берегите свое здоровье», — советуют в Минздраве.

Как мы уже рассказывали ранее, вакцина CoronaVac, которую произвела китайская компания Sinovac Biotech уже начали доставлять в регионы Украины. Этой вакциной в Украине прививать только определенные группы населения.

Также напомним, коронавирусная инфекция очень редко поражает некоторые категории людей. Какие именно, читайте в нашем материале.