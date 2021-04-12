12 апреля на Донбассе в результате прицельного обстрела погиб военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает ОТГ «Север» в Facebook.

«В районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТГ «Север», в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение несовместимо с жизнью», — говорится в сообщении.

Украинская разведка сообщает об увеличении ударных группировок России у границ с Украиной.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявлял, что конфликт на Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий.

C начала этого года в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 26 украинских военных. Отметим, за полгода действия договоренностей о прекращении огня в 2020 году на линии фронта погибли 5 украинцев.