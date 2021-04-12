Россия не выполняет условия Венского документа ОБСЕ, что является подтверждением ее намерений продолжать военное давление на Украину.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел. Дипломаты напоминают, что Украина 7 апреля 2021-го активировала соответствующий договор от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности:

«Согласно предусмотренной этим документом процедуре, российской стороне был направлен официальный запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных ее территориях в течение последних дней. К сожалению, она отказалась предоставлять субстантивную информацию, заявив, что не ведет такой деятельности».

В МИД также добавили, что дальнейшие попытки Украины привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение безопасности напряжения, были проигнорированы. Также известно, что Россия бойкотировала 10 апреля встречу при участии других государств-участников ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, на территориях «Л/ДНР» 1 апреля начался военный призыв. Ряды «армии» планируют пополнить 400 парнями из оккупированных Донецка и Луганска (по 200 с каждого города). Те, кто хочет «откосить», уезжают в Россию или Европу. При этом им грозит штраф в 200 тысяч рублей (около 74 тысячи гривен) или даже лишение свободы на два года.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявлял, что конфликт на Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий.

Как сообщалось ранее, представители США заявили, что в ближайшее время два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и займут позиции в акватории Черного моря. Они намерены пробыть там, минимум, до 4 мая.