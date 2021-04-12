Президент Украины Владимир Зеленский не хочет после своего правления сесть в тюрьму, поэтому он и сам сажать точно никого не будет. При этом несколько олигархов пострадать все-таки могут.

Такое заявление сделал известный астролог Влад Росс в комментарии «Апострофу».

По словам астролога, Зеленский не кровожадный человек и сажать он точно никого не будет.

«Но, с другой стороны, некоторые наши олигархи могут пострадать. Один из них может уехать в Израиль (Игорь Коломойский, — ред.), а тот, который сидит в Австрии (Дмитрий Фирташ, — ред.), может сесть очень серьезно и надолго в США в тюрьму», — сказал Росс.

При этом, он добавил, что «остальные — Ахметов, Пинчук и Порошенко — будут чувствовать себя замечательно».

«Я думаю, он (Зеленский, — ред.) просто по своей сути не такой жесткий. Он хочет со всеми по сути своего характера… Венера у него в соединении с Солнцем в Водолее. Венера — планета дипломатии и любви. То есть он хочет со всеми договориться», — резюмировал эксперт.

Как сообщалось ранее, украинские мольфары (карпатские знахари) предрекают раскол России и нового политического лидера в Украине, правда ситуацию на Донбассе это не решит.

Отметим, известные провидцы Вольф Мессинг и Ванга в разное время также делали предсказания на Год Быка по восточному календарю, в которых говориться о войнах, болезнях и даже опасном астероиде.