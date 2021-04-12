Улучшение ситуации с COVID-19 в каком-то одном регионе не означает победу над коронавирусом в целом, потому что происходит постоянная миграция людей. Именно с целью ограничить передвижение между регионами мэр Киева Виталий Кличко и призывает объявить локдаун.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга.

По его мнению, регионы будут то выходить из красной зоны, то снова в нее попадать. Он также подчеркнул, что в условиях постоянной миграции населения по регионам, игнорирования карантинных правил и в условиях отсутствия массовой вакцинации оптимистического сценария в Украине не будет:

«Именно поэтому я и обратился к правительству принять решение о введении общенационального локдауна. Надо выиграть время, пока не начнется массовая вакцинация украинцев. Нет других способов».

Кличко отметил, что его позиция подкреплена опытом отечественных и иностранных инфекционистов и эпидемиологов. Они отмечают, что методы остановки распространения вируса везде одинаковы и хорошо известны: максимальное ограничение контактов.

Как сообщалось ранее, власти Херсона приняли решение ужесточить карантинные ограничения на 6 дней, начиная с 10 апреля.

Финансисты рассказали, что будет с курсом доллара, если введут всеукраинский локдаун.