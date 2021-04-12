Европейское агентство по лекарственным препаратам подтвердило связь между вакциной от AstraZeneca ( Vaxzevria/Covishield) и тромбозами. При этом в Комитете добавили, что сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, поэтому общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов. При этом врачи не исключают, что причиной тромбоза может быть прием оральных контрацептивов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Случаи тромбоза после введения вакцины AstraZeneca были обнаружены в Европе у ряда женщин в возрасте до 60-ти лет. Осложнения у них возникли в течение двух недель после прививки.

Иммунолог Федор Лапий говорит, что среди факторов риска возникновения подобных тромбозов — прием оральных контрацептивов. Пока что ученые продолжают исследовать эту взаимосвязь, но факт тромбоза, как одного из основных осложнений, является доказанным.

Осложнения, по словам израильского врача Бориса Брыля, могут быть и после вакцинации препаратом Pfizer. Но в данном случае речь идет о болях в мышцах и головной боли:

«234 жалобы на боли в мышцах, 203 жалобы на головную боль. 144 жалобы на слабость и усталость, 32 жалобы на тошноту, 23 жалобы на высыпания, 7 человек сообщили о падении в обморок, 6 жалоб на временный паралич лицевого нерва».

Отметим, ряд стран прекратил использование вакцины AstraZeneca в возрастной группе моложе 60 (Германия, Словения, Южная Корея, Великобритания, Эстония), в Великобритании остановили испытания препарата на детях, Нидерланды отказались от этой вакцины вообще. А в Грузии отказались от использования вакцины от компании AstraZeneca для людей младше 55 лет.

В Украине завершили лабораторный контроль вакцины против COVID-19 от китайского производителя Sinovac — CoronaVac. Сегодня, 12 апреля, уже началась вакцинация препаратом в областях.