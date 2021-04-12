В понедельник, 26 апреля, начнется Страстная неделя. Его называют самым строгим неделей Великого Поста. Он также тихим и требует от верующего неустанных размышлений и работы над собой.

Каждый его день наполнен особым смыслом и традициями, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Обозреватель.

В первый день недели церковью допускается принимать вечером неприготовленный пищу без масла и вина. Среди разрешенных продуктов: сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед и орехи.

Во вторник можно принимать только сырую пищу и то только вечером. Также продолжается запрет на прием в пищу масла и вина.

Страстная среда — еще один серьезный день недели, когда можно есть только неприготовленный продукты. В этот день рекомендуется сделать генеральную уборку — помыть окна и постирать шторы, ведь на следующий день будет Чистый четверг. Вечером в Страстную Среду по традиции ставят опару на пояса.

Великий четверг Страстной недели в народе называется «чистым» и по традиции к востоку солнца, в этом году в 6:26 утра, вся семья должна искупаться, чтобы весь год все были здоровыми. В этот день также принято печь куличи.

Страстная пятница — самый строгий день последней недели Великого поста. В течение всего дня запрещено что-либо принимать пищу, а воду можно пить только при сильной жажде и только после выноса плащаницы, примерно после 12:00.

В субботу верующие красят яйца — традиционно это красный цвет, цвет воскресения и жизни. Именно красные яйца нужно класть в пасхальную корзину и нести в церковь на освящен. В этот день нельзя веселиться, петь и громко разговаривать — все должны готовиться ко всенощной службы.

Напомним, святить в церкви можно только те продукты, которые были исключены из рациона в Великий пост. А на алкоголь — полное табу.

Добавим, ранее мы рассказывали, что нынешний пасхальную корзину в Украине будет стоить 660 гривен . Дешевле он обойдется жителям Тернопольщины, а вот больше традиционного набор продуктов к празднику придется выложить киевлянам.