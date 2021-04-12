В Министерстве здравоохранения рассказали, какие могут быть ограничения на Пасху, которая в этом году выпадает на 2 мая.

Как сообщил в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение.

Он также напомнил, что сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в «желтой» или «красной» зонах. Но, по его мнению, священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи:

«Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году», — сказал Ляшко.

По словам санврача, закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели.

Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет «тяжелый диалог».

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