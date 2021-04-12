Пенсии в Украине с 1 сентября 2021 года планируют перевести на банковские карты.

О реформе сообщил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба ведомства.

Отметим, украинские пенсионеры должны до осени выбрать банк, на счет в котором будет начисляться пенсия. Если, по словам Музыченко, «человек этого не сделает, орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета в уполномоченном банке и проинформирует об этом».

«До 1 сентября человек может самостоятельно выбрать один из более 40 уполномоченных банков, который для него будет удобным, отвечать требованиям. Сегодня уже почти 70% лиц, получающих выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно», — сообщил замминистра.

Доставка пенсий домой будет осуществляться только маломобильным категориям, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет, кто по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в постороннем уходе.

Как сообщалось ранее, в Минсоцполитики планируют повысить размер прожиточного минимума, от которого зависят многие показатели выплат — от для зарплат до налогов и штрафов, но официальные показатели все равно не смогут угнаться за ростом цен.

Стало известно, как можно оформить пенсию онлайн во время карантина.