Погода в Украине 13 апреля будет определяться южным циклоном Xander, который принесет со стороны юго-западной Европы поле низкого атмосферного давления и влажную погоду.

Температура воздуха во вторник, 13 апреля, особо не изменится, однако уже с 14 апреля на Западе Украины ожидается похолодание, передают синоптики Укргидрометцентра.

Так, в ночь на вторник, в юго-восточной части Украины, а во вторник днем в западных областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории дождей не будет.

Температура воздуха ночью 3-8 градусов выше ноля, а днем 13 апреля до +​​11-16 тепла. На Западе и Востоке страны местами +18-20 градусов.

В Киеве 13 апреля — существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Воздух ночью прогреется до +4-6 градусов, а днем до 12-14 выше ноля.

Как мы уже рассказывали ранее, народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз на каждый месяц. По его прогнозу, весна будет поздней и короткой, в мае уже ожидается нежаркое комфортное лето.

А также напоминаем, в ближайшие дни в Украину по очереди зайдут два циклона, которые принесут дожди, мокрый снег и похолодание.