Президент России Владимир Путин отказался от предложения Киева провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Об этом в комментарии Reuters сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, Киев запросил переговоры с Кремлем на уровне президентов из-за эскалации на Донбассе, а также стягивания Россией войск к украинской границе:

«Есть просьба поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога».

О том, что Киев пытается провести консультации со всеми лидерами «Нормандской четверки», включая Путина, сообщил в одном из своих интервью спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, согласились только Макрон и Меркель. О трехстороннем разговоре сообщает также и замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Как сообщалось ранее, украинская разведка сообщает об увеличении ударных группировок России у границ с Украиной.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявлял, что конфликт на Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий.

C начала этого года в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 26 украинских военных. Отметим, за полгода действия договоренностей о прекращении огня в 2020 году на линии фронта погибли 5 украинцев.