Общественная организация «Экосфера» запустила в действие мобильный приложение LegalForest. Через него можно зарегистрировать незаконную вырубку леса. И ждать подтверждения от специалистов, или запрос действительно содержит признаки правонарушения. Об этом говорится в сюжете Tv21 Унгвар. Проверяют информацию активисты прежде всего по открытым базам данных держлисагенции. При необходимости выезжают на место и сообщают экологическую инспекцию. Результаты работы отражают на сайте savecarpathianforest.org. Здесь можно увидеть, к примеру, в каких районах Закарпатья активно фиксируют правонарушения, а также где их больше всего.

Ранее активисты Киевского эколого-культурного центра самостоятельно перекопали дорогу вблизи села Бобрик, которой браконьеры вывозили из леса срубленные деревья и первоцветы. Также жители закарпатского села Обава выходили на протест и заблокировали дорогу. Люди против, чтобы их селом ездили крупногабаритные и тяжелые лесовозы, ведь они очень портят местную дорогу. В Харьковской области направили в суд обвинительный акт в отношении мастера леса Коломакского лесничества ГП «Октябрьское лесное хозяйство» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), сообщили в пресс служба прокуратуры Харьковской области.

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