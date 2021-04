Великобритания и США считают, что Россия должна немедленно «ослабить напряжение» и жить в соответствии с ее международными обязательствами. Об этом в твиттере заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб. «Соединенное Королевство и США твердо противостоят российской кампании дестабилизации Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно ослабить напряжение и жить в соответствии с международными обязательствами, под которыми она подписалась в рамках ОБСЕ. Наша поддержка суверенитета Украины непоколебимая », — заявил Рааб.

The UK & US firmly oppose Russia's campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine's sovereignty is unwavering. — Dominic Raab (@DominicRaab) April 11, 2021