На территориях «Л/ДНР» 1 апреля начался военный призыв. Ряды «армии» планируют пополнить 400 парнями из оккупированных Донецка и Луганска (по 200 с каждого города). Те, кто хочет «откосить», уезжают в Россию или Европу. При этом им грозит штраф в 200 тысяч рублей (около 74 тысячи гривен) или даже лишение свободы на два года.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Местные жители на условиях анонимности признаются, что вывозят детей, но с началом пандемии пройти КПП стало невозможно, никого не выпускают.

«Поэтому часть людей отправилась в РФ. Например, мои знакомые всей семьей уехали типа на заработки, забрали с собой сыновей, одному чуть больше 20, а второй еще несовершеннолетний. Хоть они и против Украины, но отдавать своих детей в армию что-то не захотели», – рассказывает житель Макеевки.

Он также добавил, что некоторые сбежали на подконтрольную Украине территорию, воспользовавшись возможностью поступить без конкурса в вузы: «Правда, на КПП никого не выпускали тогда, но через РФ можно было уехать».

Жительница Донецка Оксана рассказывает, что ее знакомые с радостью отдавали своих детей в так называемые военно-патриотические лагеря, но когда речь зашла об армии, они перехотели: «Детей учили автоматы разбирать, стрелять, маршировать, ползать. А теперь вдруг не хотят в армию отдавать. Одни даже решили засунуть своего сына на учебу в Польшу. Сразу и про Украину вспомнили, и про безвиз».

Одновременно с этим местные жителей пугают новости об обострении ситуации на линии фронта.

«У них закончилось пушечное мясо. Безработные шахтеры уже отвоевали по несколько лет, больше не хотят. Потому что платят там мало. Многие погибли или получили увечья, семьи остались без кормильцев. Теперь взялись за молодежь. Но у них есть паспорта РФ, так почему они должны служить в непонятной «ДНР»? Дети руководителей и военных начальников учатся либо в Москве, либо в Европе, Америке. Что-то в армию они не торопятся. А наших сыновей будут ловить на улицах!» – возмущается мама 23-летнего парня из Горловки.

Как только поползли слухи о призыве, один из лидеров боевиков Александр Ходаковский заявлял, что «срочников», скорее всего, будут использовать не для боевых задач, а в качестве «подсобных рабочих». По принципу стройбатов в советское время.

В социальных сетях постоянно есть объявления о наборе в ряды «Л/ДНР». Заманивают парней и мужчин обещаниями не отправлять на линию фронта. Мол, нужны рабочие руки в тыл, например, водители или деловоды.

Издание отмечает, что у террористов «Л/ДНР» давно не хватает рук. В первую очередь, это связано с низкими зарплатами — «рядовому» платят всего 16 450 рублей (6 100 гривен). Со всеми возможными доплатами больше 26 тысяч рублей (9 600 гривен) он получить не сможет. Рисковать своей жизнью за такие деньги там желающих немного.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявлял, что конфликт на Донбассе может быть решен военным путем только в случае, если Украине навяжут такой сценарий.

Как сообщалось ранее, представители США заявили, что в ближайшее время два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и займут позиции в акватории Черного моря. Они намерены пробыть там, минимум, до 4 мая.

Министерство иностранных дел Украины провело 16 телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств других стран по взиманию Россией войск к украинским границам. Все они заверили в поддержке территориальной целостности Украины.