В Москве в фитнес-клубе «Алые паруса» убили известного «вора в законе» Али Гейдарова, известного как Алик Рыжий или Альберт Питерский. Его застрелили прямо во время занятия на беговой дорожке.

Как сообщает Telegram-канал Вaza, у жертвы нашли документы на имя Геннадия Петрова.

Алик Рыжий в воровском мире был известен бесстрашным характером.

Он выступал за «раскоронацию» других воров, чем нажил себе множество врагов, пережил не одно покушение. На момент гибели ему было 40 лет. Сообщается, что Гейдарова условно-досрочно освободили из мест лишения свободы в связи с тем, что он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и даже выучился на швею.

Однако по информации некоторых СМИ, к освобождению «твердо вставшего на путь исправления» Алика Рыжего могли быть причастны российские спецслужбы.

Они якобы готовили вора на позицию «смотрящего» за азербайджанскими криминальными структурами в России.

У российских правоохранителей уже есть первый подозреваемый в убийстве — это некий уроженец Азербайджана Талех Намик Оглы Оручев. Предположительно, убийца занимался с ним в одном клубе.

Как мы уже рассказывали ранее, 44-летний киевлянин убил двоих девушек (сестер) дабы завладеть их квартирой.

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