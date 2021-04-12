Немецкая правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» приняла программу, с которой в сентябре пойдет на выборы в Бундестаг. Приоритеты партии: выход Германии из состава ЕС, а также ужесточение контроля потока беженцев.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского экономического сообщества и сообщества по интересам», — говорится в программе.

Также партия хочет запретить воссоединение семей беженцев (этот пункт особенно поддержал представитель крайнего правого крыла партии Бьерн Хеке), восстановить контроль и «физические барьеры» на границах Германии, отказаться от евро.

Другим важным пунктом предвыборной программы правых популистов стала резкая критика политики нынешнего правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Так, в резолюции, посвященной этой теме, партия требует прекращения режима локдауна, действующего в Германии с середины декабря 2020 года.

Как известно, первой ЕС покинула Великобритания. 1 января 2021 года страна завершила процесс выхода из Союза, который начался в конце января 2020 года.

Как сообщалось ранее, Германия хочет, чтобы США сняли санкции против «Северного потока-2«. Для этого там разрабатывают варианты договоренностей между странами. К примеру, стороны могут договорится о том, что газопровод могут в любой момент остановить, если Россия будет давить на Украину или заморозке проекта до тех пор, пока Россия не изменит политику.