В Никополе убили известного волонтера Анжелу Мончинскую. На момент смерти ей был 51 год.

Подробности трагического проишествия передает Никопольская правда.

Как сообщает издание, на волонтера якобы напал охранник подпольного игрового клуба, где она работала администратором.

Игровой клуб находится на улице Электрометаллургов в Никополе. Охранник изнасиловал, ограбил ее, а также забрал все деньги из кассы.

Женщина получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью и она скончалась в реанимации.

Злоумышленник попытался крыть следы преступления и поджег помещение клуба.

Портал Информатор также сообщает, что сегодня в 5:40, в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в травматологическое отделение доставили женщину с телесными повреждениями после пожара, который случился на улице Электрометаллургов.

Подозреваемый в убийстве уже задержан, им оказался 25-летний житель Никопольского района. Ему объявили о подозрении по статье об умышленном убийстве. Следствие продолжается.

Волонтер Анжела Мончинская известна тем, что неоднократно ездила на фронт и помогала украинским военнослужащим.

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