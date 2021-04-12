В Одессе были госпитализированы с COVID-19 13 детей из приемной семьи, которые проживают в пригородном селе Фонтанка.

Подробности сообщают «Окна-Одесса», ссылаясь на главу городского департамента здравоохранения Елены Якименко во время дистанционного заседания городского оперативного штаба.

Так, семерых детей госпитализировали на прошлой неделе. Но на выходных в больницу попали еще шесть человек из этой же семьи.

Кроме того, сообщается, что в третьей больнице развернули 30 дополнительных коек для детей с коронавирусом или с подозрением на инфекцию.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 7 856 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), Киеве (537) и Киевской (477) областях.

А также, в Украине внесли изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19.