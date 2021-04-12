Похищенный автомобиль в Украине можно будет отследить через спутник. Но стоить это не так уж и дешево. За услугу будут абонентскую плату — 5700 гривен в год. К тому же за оборудование и его монтаж придется отдать еще, что наименее, 9800 гривен. Услугу предлагает мобильный оператор Vоdafone. Компания запустила в Украине Vodafone Guardian. Это глобальная программа, которая работает более чем в 60 странах мира. Как сообщат представители компании, Vodafone Guardian — это спутниковая система безопасности для автомобиля с круглосуточной диспетчерской поддержкой. Она обеспечивает:

вызов патруля в течение 5 минут после получения сообщения о нештатной ситуации;

вызов экстренных служб 24/7;

дистанционная блокировка движения с помощью диспетчерского центра;

online-контроль состояния автомобиля: мониторинг поездок, заряд аккумулятора, попытки включения автомобиля и др .;

обслуживание за пределами Украины.

В случае угона автомобиля диспетчерский центр самостоятельно связывается с правоохранительными органами и передает информацию о местонахождении автомобиля — до момента нахождения и возвращения автомобиля владельцу. «Ежегодно в Украине похищают более 3000 автомобилей, большую часть которых не находят. На сегодня спутниковые системы автобезопасности считаются надежной защитой авто от угона. Они отслеживают сигналы тревоги от авто и обеспечивают связь между авто и диспетчерским центром в режиме реального времени и в экстренных ситуациях мгновенно реагируют на тревоги — происходит блокировка двигателя автомобиля или вызов Национальной полиции »- отметили в Vodafone Украины. Vodafone Guardian предполагает скрытый монтаж оборудования в салоне авто, а также бесконтактную систему идентификации владельца с помощью метки Driver Card — это позволяет избежать неудобного набора кода с клавиатуры, а также сделать систему защиты незаметной для постороннего глаза. Управлять системой можно с помощью мобильного приложения My Connected Car, а также через web-интерфейс. Автовладелец может самостоятельно включать режимы «СТО» или «Транспортировка» в мобильном приложении, получать отчет о местонахождении автомобиля и его перемещения, а также регулярную самодиагностику технического состояния системы.