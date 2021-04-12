В Украине завершили лабораторный контроль вакцины против COVID-19 от китайского производителя Sinovac — CoronaVac. Сегодня, 12 апреля, уже началась вакцинация препаратом в областях.

Об этом в Telegram сообщает народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

«Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах», — отметила нардеп.

Она также подчеркнула, что этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.



Одновременно с этим источник в Министерстве здравоохранения сообщил РБК-Украина, что вакцинация этим препаратом еще не началась: «Сейчас ее отгружают для отправки в регионы».

Китайские ученые рассматривают возможность совмещения нескольких вакцин он Covid-19 из тех, что изготавливаются в стране, потому что их эффективность оказалась меньше ожидаемой.

В Швейцарии после вакцинации от коронавируса умерли 55 человек.