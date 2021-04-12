На проспекте Красной Калины во Львове неадекватный человек бросался на автомобиле во время движения. Ему удалось запрыгнуть на крышу легковушки и повредить его. Об этом сообщает в Facebook патрульная полиция Львовщины. Правоохранители получили вызов около 11 ночи. На месте патрульные увидели на капоте автомобиля, который двигался, мужчины. Неизвестный прыгнул на крышу машины. Нарушителя сняли с машины и доставили в райотдел полиции. Он вел себя неадекватно и был в состоянии измененного сознания. Владелица поврежденного автомобиля написала заявление. Злоумышленником оказался 34-летний львовянин, который находится в активном розыске за кражу и грабеж. Мужчина был под действием синтетического наркотика — «соли». Его госпитализировали в медицинское учреждение. Ранее в Киеве на проспекте Григоренко прозвучали выстрелы. По предварительной информации, между мужчинами, отдыхали, произошел конфликт, в результате чего один из них достал предмет, похожий на пистолет и произвел несколько выстрелов. К слову, 5 апреля, в Виннице спецназовцы штурмовали частный дом, чтобы задержать злоумышленника, который закрылся изнутри и угрожал взорвать здание гранатой. Между тем, кассирша автозаправки в Броварах отразила нападение вооруженных грабителей.