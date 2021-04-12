Вопрос порядка проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут вынести на всенародный референдум. Напомним, речь идет о решении, проводить выборы до восстановления контроля над оккупированными территориями или после.

Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНН.

Стефанчук подчеркнул, что, всеукраинский референдум – это не игрушка на каждый день, учитывая затратность проведения, на него должны выноситься вопросы государственного значения:

«Думаю, что такими вопросами на определенных этапах развития Украины могли бы стать вступление Украины в ЕС и НАТО, и то, согласны ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться по возвращении полного контроля над границей, и целый ряд других вопросов».

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально признала победу мэра Доброполья, которого обвиняют в организации «референдума ДНР», Андрея Аксенова на довыборах в Верховную Раду Украины по одномандатному избирательному округу №50 (Донецкая область).

Закон о местном референдуме уже подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время.