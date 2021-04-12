Неподалеку от Донецка взрывом было разрушено частный дом. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, причиной взрыва был газ. «В субботу, 10 апреля в 09:20 в Главное управление поступила информация о пожаре в результате взрыва баллона с газом в жилом доме по адресу: Волновахский район, с. Гранитное, ул. Богдана Хмельницкого. По указанному адресу выехали дежурные отделения 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. По прибытию было установлено, что происходит горение газа из газового баллона в жилом доме, разрушена стена и выбиты входные двери. Спасатели перекрыли газ на баллоне, ликвидировав горения. Также установлено, что в результате вспышки газовоздушной смеси, которая образовалась из-за утечки газа из газового баллона, произошел взрыв в помещении жилого дома », — говорится в сообщении. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции. Ранее стало известно, что на территории оккупированного Донецкая произошел пожар на мясокомбинате, которая сопровождается взрывами. Местные жители предполагают, что территория комбината использовалась русскими террористами для складирования боеприпасов.