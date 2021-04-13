Погода в Украине 14 апреля будет продиктована заходом атмосферного фронта, который принесет существенное похолодание на запад.

Согласно прогнозу синоптика Наталки Диденко, на западе страны завтра возможен даже мокрый снег.

На остальной нашей территории ожидается умеренно теплая погода: 10-16 градусов тепла. На побережьях морей местами 9-12 градусов, морскую воду еще не прогрело солнце.

Дожди, преимущественно небольшие, вероятные завтра на севере, востоке, а вечером в Одесской области. Большая часть юга и центральных областей осадков в среду не ждут.

В Киеве 13 апреля будет довольно тепло, до 14 градусов. Есть вероятность небольшого дождя.

Напомним, синоптики предупреждают, что в конце апреля в Украине начнется прохладный период и погода на Пасху, а также на майские не порадует теплом.

Как сообщали ранее синоптики, в апреле среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.