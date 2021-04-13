Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалось и стягивание российских войск к границам Украины.

Как указано в сообщении на сайте Белого дома, Байден призвал Путина снизить военную напряженность у границы Украины.

Так, лидеры обеих стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение продолжить диалог о сокращении наступательных вооружений. Байден также дал Путину понять, что США будут решительно действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.

«Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, глава России Владимир Путин отказался от предложения Киева провести переговоры с Зеленским на фоне обострения ситуации на Донбассе.

А известный астролог Влад Росс назвал имя политика, который может остановить кровавую деятельность российского президента Владимира Путина.