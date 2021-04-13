Ситуация с ростом цен на социально значимые товары в Украине стабилизируется, и оснований для дальнейшего роста нет.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

В ведомстве отмечают, что за последнюю неделю было зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов: некоторых видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля.

Кроме того, по оценкам представителей ритейла, к Пасхальным праздникам ценовая ситуация будет оставаться стабильной. В частности, представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что в ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится. А представители «Укрцукру» отметили, что нет предпосылок для роста цены на сахар.

«Что касается ценовой ситуации на внутреннем рынке сахара было отмечено, что спрос и предложение сбалансированы, рост цен не наблюдается. На сегодняшний день оптово-отпускные цены составляют 21,35-22 грн/кг с НДС», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, цены на почти все продукты в Украине взлетят и будут расти до мая. Причины: плохой урожай, высокая стоимость энергоресурсов и истощение запасов. Больше всего подорожают овощи.

Верховная Рада 13 апреля планирует обратиться к Кабинету министров по вопросу отмены повышения тарифов на электроэнергию для населения. Также предлагается вернуть государственное регулирование цен на газ/распределение газа, а также ввести годовой мораторий на повышение цен на энергоносители.