Заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной в России назвали провокацией.

Скандальное заявление сделал заместители главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», — считает Рябков.

Он также призвал США держаться подальше от Крыма:

«Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет».

Накануне представители США сообщили, что в ближайшее время два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и займут позиции в акватории Черного моря. Они намерены пробыть там, минимум, до 4 мая.

При этом ранее стало известно, что РФ перебрасывает в Черное море десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии. Официальная причина: учения.

Тем временем украинская разведка сообщает об увеличении ударных группировок России у границ с Украиной.