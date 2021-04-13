12 апреля в больницу населенного пункта Енакиево (находится на оккупированной территории) госпитализировали боевиков, которые подорвались на собственной мине.

Об этом сообщается в Facebook оперативно-тактической группировки «Север».

По информации украинских военных, в больницу Енакиево были доставлены двое оккупантов, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения совершили выход на собственное минное поле, где и подорвались.

Как сообщалось ранее, 13 апреля российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

C начала этого года в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 26 украинских военных. Отметим, за полгода действия договоренностей о прекращении огня в 2020 году на линии фронта погибли 5 украинцев.