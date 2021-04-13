Известный астролог Влад Росс назвал имя политика, который может остановить кровавую деятельность российского президента Владимира Путина.

В интервью «Апострофу» он сообщил, что речь идет об оппозиционере Алексее Навальном.

«Я думаю, что он будет мучеником. Есть такое давнее пророчество. Собственно говоря, оно связано с тем, что человека, который облечен мантией, у него глаза с зеленью, отливают болотом. Я думаю, речь о Болотной площади. В древности был монах Авель. Он предсказывал, что этот человек будет как бы мертв, но он воскреснет и после него будет очень большая смерть, брод. Все будет сложно и вот такая вот ситуация. И он может быть действительно реальным правителем после уничтожения Путина и всей его шайки», — уточнил он.

Также Росс не исключает, что Навальный будет на свободе уже в этом году:

«Тем более, было древнее пророчество, что человек умрет, но воскреснет, его глаза будут отливать болотом (Болотной площадью). Вот он действительно имеет все шансы повернуть Россию в другую сторону. А Путину один из шаманов сказал, что это твоя смерть: «Навальный — твоя смерть».

Как сообщалось ранее, российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме. Оппозиционер отказался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.

А накануне Навальный заявил, что мог заразиться туберкулезом, поскольку на данный момент в его отряде из 15 человек «тубдиагноз» поставили уже третьему заключенному.