Если Россия решится пойди войной против Украины, что станет началом масштабного конфликта, и может перерасти в Третью мировую войну.

Такое мнение озвучил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук, передает «Настоящее время».

«Я хочу сказать, чтоб Россия понимала и Кремль понимал, что это не будет парад, если они осмелятся, придут в состояние невменяемости и пойдут войной против Украины. Это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. Это не будет легкое движение, которое они почувствовали в Крыму. Это будет бой, война, защита Украиной своей земли», — заявил он.

Кравчук напомнил, Украина уже седьмой год готова к отражению российской агрессии.

«Сегодня эта риторика превзошла уровень СМИ и вышла на уровень министра иностранных дел, уровень Козака и Пескова — это уже уровень государства, где Украине прямо угрожают и потерей суверенитета и развалом государства… Поэтому надо быть готовым ко всему», — отметил глава ТКГ.

В то же время, политик не думает, что масштабная война может все же начаться.

«Но при такой риторике, при таком скоплении войск и при таких агрессивных действиях на Донбассе мы должны быть готовыми к любому сценарию», — резюмировал Кравчук.

Как мы уже рассказывали ранее, глава МИДа Кулеба считает, что у Украины есть инструменты, которые заставят Россию вывести свои войска с оккупированных территорий.

Тем временем, Украина объявила масштабные антитеррористические учения в приграничных с Россией районах в связи со стягиванием чужих войск к границе страны.