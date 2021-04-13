Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что у Украины есть инструменты, которые заставят Россию вывести свои войска с оккупированных территорий.

Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Он также подчеркнул, что сейчас Россия накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.

«Как далеко Россия может продвинуться? Я ничего не исключаю, но я верю, что у нас есть сейчас все инструменты не только, чтобы предотвратить, чтобы Россия хоть один шаг вперед сделала, но также и чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных территорий», — заявил он.

Отдельно Кулеба заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира»: «Запад не даст Украине разрушить демократию. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить РФ. Украина никогда не станет частью «русского мира».

При этом он добавил, что нужны меры, которые бы сдерживали Россию: новый пакет санкций, прямая поддержка и укрепление обороноспособности.

Как сообщалось ранее, заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной в России назвали провокацией. В Кремле также предупредили США, чтобы они держались дальше от Крыма.

Накануне представители США сообщили, что в ближайшее время два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и займут позиции в акватории Черного моря. Они намерены пробыть там, минимум, до 4 мая.