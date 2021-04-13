В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали состав вакцин против COVID-19, которыми будут прививать и уже вакцинируют украинцев.

Детальная инфографика была опубликована на странице Минздрава в Facebook.

Как рассказали в ведомстве, состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, которую использовали для их разработки.

Напомним, в Украине уже используется вакцина Covieshield AstraZeneca.

Также в скором времени Украина получит вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В Минздраве подчеркнули, что вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

«Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту в ближайшую больницу», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине с начала массовой вакцинации (конец февраля) зарегистрировано уже 816 сообщений о побочных эффектах.

А также, коллективный иммунитет к COVID-19 при помощи вакцинации в Украине не выработать. Он может появиться только тогда, когда население переболеет естественным путем, чего скорее всего в ближайшее время не будет, ведь ежегодно будут циркулировать сразу несколько штаммов и иммунитеты к ним разные.