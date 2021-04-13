Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел совместную пресс-конференцию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Стороны обсуждали вопросы вступления Украины в НАТО, эскалацию ситуации на Донбассе, стягивание российских войск к границам.

Главные заявления собрало «РБК-Украина».

По мнению Столтенберга, вступление Украины в НАТО зависит только от самой Украины, у России нет права диктовать суверенным странам, что им делать: «Никто не может помешать или вмешиваться в этот процесс. Это суверенное право нации — обращаться за членством. Союзники в конце концов решат, когда это произойдет».

Столтенберг также заверил Украину, что НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма.

Украинский министр со своей стороны подчеркнул, что Киев не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий на Донбассе: «Цена того, что мы будем предотвращать конфликт, будет все же ниже, чем, если война начнется, а потом преодолевать последствия».

Кулеба также считает, что у Украины есть инструменты, которые заставят Россию вывести свои войска с оккупированных территорий. По его словам, сейчас Россия накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях: в Крыму, на севере и на Донбассе.

Отдельно Кулеба заявлял, что Украина никогда не станет частью «русского мира»: «Запад не даст Украине разрушить демократию. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить РФ. Украина никогда не станет частью «русского мира».

Как сообщалось ранее, заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной в России назвали провокацией. В Кремле также предупредили США, чтобы они держались дальше от Крыма.

Накануне представители США сообщили, что в ближайшее время два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и займут позиции в акватории Черного моря. Они намерены пробыть там, минимум, до 4 мая.