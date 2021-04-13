18 апреля 2021 церковь чтит память преподобной Марии Египетской — христианской святой, которая считается покровительницей женщин, каются.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, Мария родилась в Египте в середине 5 века. В возрасте 12 лет она покинула родителей и пошла в Александрию, где стала блудницей.

Однажды она попыталась войти в храм Гроба Господня вместе с группой паломников, но какая-то сила удерживала ее и не впускала внутрь. Тогда Мария почувствовала свое падение и стала молиться перед иконой Богородицы, которая находилась в притворе храма. После этого она свободно вошла в храм. Вскоре после этого Мария приняла причастие и поселилась в пустыне, где прожила 47 лет в полном одиночестве, посте и покаянных молитвах.Марии Египетской в народе было принято обращаться за защитой от сглаза и дурного слова.

О том, какими будут травы летом, можно было узнать на Марию Египетскую. Если вода широко разольется — это луга будут зелеными и буйными. Также смотрели на реки: если лед сходит легко и быстро — то весь год будет легким, красивым. Если же образуются ледяные заторы — год будет тяжелым.

Что делать 14 апреля

Марии Египетской нужно обращаться за защитой от сглаза, плохого слова и порчи.

Давайте милостыню нищим. Чем больше дадите — тем больше получите.

Что нельзя делать 14 апреля

Нельзя ничего резать или стричь. В этот день рекомендуется вообще не брать нож в руки.

В этот день мужчинам нельзя работать или что-то планировать, ведь потом все планы могут разрушиться.

Напомним, Большой пост в этом году заканчивается 1 мая.

Пасхальная неделя, что является последней неделей поста, называют страстным. В данный период требования к рациону питания являются строгими. Стоит отказаться от мяса, яиц, рыбы, молочных продуктов, макарон, шоколада, белого хлеба, а также пряностей и алкоголя.