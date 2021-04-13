Предложение о снижении тарифов на первые 100 кВт*час электроэнергии с 1,69 до 90 копеек не принято.

За соответствующее решение не проголосовало достаточное количество народных депутатов. Документ поддержали всего 174 парламентария (из 226 необходимых).

Снижение тарифов предусматривалось законопроектом №4590, который разработал народный депутат Антон Поляков («За майбутнє).

Как заявил глава профильного комитета Андрей Герус заявил, что подобный документ уже принят, поэтому голосовать повторно нет необходимости.

Напомним, Верховная Рада 13 апреля на внеочередном заседании должна была рассмотреть ряд предложений об изменении тарифов на коммуналку. Новшества могут коснуться цен на электроэнергию и газ.

Также, депутаты хотели пересмотреть процедуру замены счетчиков. Об этом говорится в повестке заседания.

А Тарас Батенко предложил поручить Кабмину внедрить мораторий на повышение тарифов на 1 год и отменить перерасчет тарифов, который уже провели в 2021-м (№4609).

Как мы уже рассказывали ранее, средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м и оказалась на 60,8% больше, чем в первом полугодии (5 299,2 грн).

А также, руководитель исследовательских проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев говорит, что стоимость электроэнергии для населения вырастет кратно. Минимум, до 3 гривен за киловатт.