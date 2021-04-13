Россия могла разместить у границ с Украиной комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами. Делали это для того, чтобы запугать НАТО.

Такое мнение в интервью «Обозревателю» выразил военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, США и Россия ведут битву за Украину», – подчеркнул он.

«В Воронежской и Белгородской областях России строятся военные базы российских вооруженных сил. Вполне реально, что туда были переброшены комплексы, в том числе и ракетные, «Искандер». Наверняка в европейской части РФ размещены и стратегические комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами – например, «Тополь» или «Воевода». Просто о них не говорят», – подчеркнул Жданов.

По его оценкам, эскалация ситуации на Донбассе, а также концентрация техники у границ Украины — часть большой геополитической игры Кремля:

«Идет большая геополитическая игра. На сегодняшний день граница противостояния НАТО и России проходит между Украиной и Россией. Украина – в качестве буферной зоны, которая находится под контролем и под военной опекой со стороны стран НАТО и США».

Как сообщалось ранее, заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной в России назвали провокацией. В Кремле также предупредили США, чтобы они держались дальше от Крыма.

Накануне представители США сообщили, что в ближайшее время два их военных корабля пройдут через турецкие проливы и займут позиции в акватории Черного моря. Они намерены пробыть там, минимум, до 4 мая.

