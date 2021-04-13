Пророссийские боевики трижды нарушили перемирие на оккупированном Донбассе, сегодня, 13 апреля. В результате вражеских атак, один украинский военнослужащий погиб, а еще двое получили ранения.

Детальную сводку опубликовал пресс-центре ООС на своей странице в Facebook.

Так, недалеко от поселка Южное, боевики обстреляли позиции украинских воинов из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

А возле поселка Первомайское враг совершил обстрел со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск БПЛА противника пересекая линию разграничения совершил сброс гранат на позиции украинских подразделений, в результате чего один боец ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью.

Двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Украинским защитникам оперативно оказана медицинская помощь, они были доставлены в лечебное учреждение.

Как мы уже рассказывали ранее, 12 апреля в больницу населенного пункта Енакиево (находится на оккупированной территории) госпитализировали боевиков, которые подорвались на собственной мине.

А также, пророссийские боевики, 12 апреля, дистанционно заминировали гражданский сектор населенного пункта Зайцево на оккупированном Донбассе.