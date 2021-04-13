В Бердянске парень и девушка совершили суицид. Трагедия произошла в ночь на 13 апреля на улице Северной, 23.

Подробности сообщает Рro.berdiansk.

По информации издания, 21-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа. После этого ее 27-летний парень вскрыл себе вены. Парня медикам удалось спасти, а девушка от полученных травм скончалась.

Правоохранители устанавливают подробности происшествия. По информации местных жителей, молодые люди употребляли наркотические вещества и часто вели себя неадекватно.

Ранее в сети распространили видео самоубийства молодого украинского военнослужащего, которое произошло в одной из воинских частей на камеру сослуживцев.

В Украине из-за участившихся самоубийств среди подростков полиция объявила войну «группам смерти«. Отметим, причиной детских самоубийств зачастую становятся «группы смерти», коих в украинском сегменте интернета сейчас насчитывается не менее 17.