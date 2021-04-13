Верховная Рада 13 апреля планирует обратиться к Кабинету министров по вопросу отмены повышения тарифов на электроэнергию для населения. Также предлагается вернуть государственное регулирование цен на газ/распределение газа, а также ввести годовой мораторий на повышение цен на энергоносители.

О повестки заседания сообщает «РБК-Украина».

Отметим, заседание состоится в 16 часов. На нем могут рассмотреть проект постановления №4587 об обращении к Кабинету министров о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа.

Кабмину рекомендуется вернуть все тарифы на электроэнергию для населения, которые действовали до повышения, которое произошло с 1 января 2021 года.

Также Кабмину и НКРЄКУ рекомендуется ввести государственное регулирование цен на газ с одновременным установлением максимального размера тарифа на услуги распределения газа.

Кроме того, Рада планирует рассмотреть проект постановления №4609 об обращении к Кабинету министров об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители.

Также планируется рассмотреть проект постановления №4590 о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/час.

Как сообщалось ранее, в Украине могут сократить импорт обычного голубого топлива за счет производства биогаза (из сельскохозяйственных отходов), но есть одно неприятное «но» — биологический газ в несколько раз дороже «обычного» голубого топлива.

Также сообщалось о том, что из-за решения о введении новых тарифов на газ, в частности годовых тарифов, украинцы будут переплачивать.