В Украине проведут конвертацию всех валютных кредитов населения в гривню. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №4475, который позволит провести реструктуризацию.

Подробности сообщает Народна Правда.

Как отмечается в документе, он направлен на защиту заемщиков, получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей.

Также он направлен на помощь восстановлению платежеспособности заемщиков, которые получили кредиты, но не смогли своевременно осуществлять платежи. Законопроектом предусмотрено:

распространить нормы законопроекта на все потребительские кредиты, предоставленные в иностранной валюте, по которым денежные обязательства, выраженные в иностранной валюте, полностью не погашены;

провести обязательную реструктуризацию на основании закона, условия реструктуризации определить законом;

по результатам реструктуризации перечислить все денежные обязательства в гривне по официальному курсу, установленному НБУ на день реструктуризации;

определить исключительный перечень обязательств, которые возлагаются на заемщика по результатам проведения реструктуризации;

установить в течение трех лет запрет принудительно обращать взыскание на жилое недвижимое имущество должника для обеспечения исполнения просроченного обязательства по договору, обязательство по которому реструктуризировано.



Также Рада поддержала и законопроект №4398, который должен обязать Фонд гарантирования вкладов не позднее чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах предложить заемщику погасить задолженность на сумму не менее оценочной стоимости его актива.

Документом предлагается исключить из состава ликвидационной массы жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника. При условии, что оно не превышает 60 кв. м, или 13,65 кв. м на каждого члена семьи для квартиры или 120 кв. м для жилого дома.

Должник, который живет в таком жилье, по решению хозяйственного суда может выплачивать минимальную сумму ежемесячного выполнения плана реструктуризации.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин утвердил постановление об ипотеке под 7% годовых. На таких условиях можно будет приобрести жилье, построенное не раньше 2015 года.

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